Tentative de passage vers Sebta: un rassemblement d’environ 300 migrants signalé

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Les autorités ont renforcé leur présence aux abords des présides occupés de Sebta et Melilla afin de prévenir toute tentative d’entrée collective de migrants en situation irrégulière, a indiqué une source sécuritaire.

La même source a assuré qu’un rassemblement d’environ 300 migrants en situation irrégulière a toutefois été signalé samedi matin dans les zones montagneuses entourant Sebta. Il s’agissait majoritairement de ressortissants originaires de pays d’Afrique subsaharienne. Les forces de l’ordre les ont empêchés de s’approcher et de tenter d’entrer dans le préside occupé, sans qu’aucun affrontement violent ni dégât matériel ne soient enregistrés.

Pour faire face à d’éventuelles tentatives de passage collectif, les autorités ont mobilisé d’importants moyens humains et des équipements logistiques avancés. Le dispositif déployé comprend en effet des drones destinés à la surveillance et à l’observation à distance, des unités mobiles d’intervention ainsi que des camions équipés de canons à eau, utilisés pour limiter les contacts directs avec les candidats à l’émigration.

H.M.