Transport routier: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle tranche de soutien

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, jeudi, le lancement d’une nouvelle tranche de soutien exceptionnel direct au profit des professionnels du transport routier de personnes et de marchandises, couvrant la période allant du 1er au 15 août.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement mises en œuvre par le gouvernement au profit des professionnels du secteur du transport routier au Maroc.

Ainsi, l’inscription pour bénéficier de cette aide supplémentaire au titre de cette nouvelle tranche sera ouverte à partir du mercredi 19 août, via la même plateforme électronique dédiée : https://mouakaba.transport.gov.ma.

S.L