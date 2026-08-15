Météo au Maroc: fortes pluies et temps chaud ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 août 2026 :

– Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sur le Moyen et le Haut Atlas et ses régions d’est et l’Oriental.

– Ondées et orages sur le Sud-est et le Rif.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, et par endroits, sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 20/24°C ailleurs.

– Température en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée et belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud de Larache.

S.L