Alerte météo au Maroc: fortes pluies, rafales de vent et vague de chaleur ce weekend

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages, ainsi qu’un temps chaud sont attendues, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages (25 à 35 mm) sont prévues, samedi de 13H à 23H, dans les provinces Ifrane, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Driouch, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Azilal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène est attendu, dimanche de 13H à 23H, dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Guercif, Taza, Taourirt, Ifrane et Driouch.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C est prévue, samedi, dans les provinces Oued Ed-Dahab, Tata, Boujdour, Assa-Zag, Aousserd et Es-Semara, a précisé la même source.

S.L.