Alerte météo au Maroc: fortes pluies, rafales de vent et vague de chaleur ce weekend
Des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages, ainsi qu’un temps chaud sont attendues, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales sous orages (25 à 35 mm) sont prévues, samedi de 13H à 23H, dans les provinces Ifrane, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Driouch, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Azilal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Le même phénomène est attendu, dimanche de 13H à 23H, dans les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Guercif, Taza, Taourirt, Ifrane et Driouch.
Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C est prévue, samedi, dans les provinces Oued Ed-Dahab, Tata, Boujdour, Assa-Zag, Aousserd et Es-Semara, a précisé la même source.
S.L.