Immigration irrégulière: plus de 100 personnes interpellées à Fnideq

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Les opérations sécuritaires menées dans les premières heures de ce samedi dans la région de Fnideq ont permis d’interpeller 111 candidats à l’immigration irrégulière, a indiqué une source sécuritaire de Le Site info.

Parmi les personnes interpellées figurent 109 ressortissants originaires de pays d’Afrique subsaharienne et deux Marocains.

Selon la même source, l’important déploiement des autorités a permis d’empêcher toute tentative de passage collectif aux abords des présides occupés de Sebta et Melilla. La situation sécuritaire est actuellement normale et sous contrôle.

Les opérations préventives conduites ces derniers jours par les services de la Sûreté nationale, notamment la veille numérique visant à identifier les personnes relayant des appels à l’immigration irrégulière, avaient déjà abouti à l’interpellation de 61 individus. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir incité à des tentatives d’immigration irrégulière et diffusé des appels en ce sens sur les réseaux sociaux.

Les opérations de surveillance numérique se poursuivront afin d’identifier toutes les personnes impliquées dans l’incitation à des passages collectifs. Elles seront menées parallèlement aux interventions sur le terrain, pour empêcher les tentatives d’entrée irrégulière et à interpeller les organisateurs de ces opérations.

H.M.