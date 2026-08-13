Youssoufia : plus de 100 cas d’intoxication alimentaire après un mariage

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L’hôpital provincial de Chichaoua a accueilli, mardi, 104 personnes victimes d’une intoxication alimentaire après avoir assisté à un mariage organisé dans la commune de Sidi Chiker, dans la province de Youssoufia.

La majorité des patients ont quitté l’établissement après avoir reçu les premiers soins, tandis que trois personnes ont été maintenues sous surveillance médicale.

Dans une déclaration à Le Site info, Hassan Bensaoud, militant associatif dans la province de Chichaoua, a indiqué que les victimes auraient été intoxiquées après avoir consommé de la pastèque.

Face à l’afflux important de patients, l’hôpital a été placé en état d’alerte maximale. Les équipes médicales et infirmières se sont mobilisées pour effectuer les examens nécessaires et administrer les traitements appropriés, permettant de stabiliser rapidement l’état de santé de la majorité des personnes prises en charge.

Parallèlement à cette mobilisation, le gouverneur de la province de Chichaoua, accompagné du chef de division des affaires intérieures, s’est rendu à l’hôpital afin de s’enquérir des conditions de prise en charge des patients, de vérifier la qualité des soins prodigués et de suivre l’évolution de la situation.

H.M.