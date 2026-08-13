Imane El Bani et Murat Yıldırım seront de nouveau parents (PHOTOS)

L’acteur turc Murat Yıldırım et son épouse, la Marocaine Imane El Bani, ont annoncé qu’ils seront de nouveau parents. Le couple a partagé l’heureuse nouvelle dans une publication sur ses comptes officiels Instagram.

Sur les photos publiées, Murat Yıldırım apparaît aux côtés de son épouse, dont la grossesse est à un stade avancé. Le couple a accompagné les clichés d’un bref commentaire : « Bonne nouvelle ».

L’annonce a rapidement suscité une vague de félicitations de la part de leurs amis et de leurs nombreux abonnés sur Instagram.

Pour rappel, Imane El Bani et Murat Yıldırım avaient accueilli leur première fille, Miray, en 2022, après plusieurs tentatives difficiles marquées par des échecs et des fausses couches.

H.M.