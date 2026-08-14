Météo Maroc: temps chaud et pluies ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 août 2026 :

– Temps chaud sur le Sud-Est, les provinces sahariennes, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Gharb, la vallée de Moulouya et l’intérieur du Souss.

– Averses orageuses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-Est, l’Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphates.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et de 21/28°C ailleurs.

– Température en hausse sur l’Oriental et Méditerranée et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.

S.L