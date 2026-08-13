Alerte météo au Maroc: averses orageuses et vague de chaleur à partir de ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages, ainsi qu’une vague de chaleur sont attendues, de jeudi à samedi, dans plusieurs Provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20 à 35 mm) sont prévues, jeudi de 13H à 23H, dans les provinces d’Al Hoceima, Boulemane, Driouch, Rehamna, Figuig, Chichaoua, Jerada, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Taroudant, Marrakech, Taza, Taourirt et Guercif, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 48 °C concernent, de jeudi à samedi, les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata.

Le même phénomène (42-45°C) est prévu, de jeudi à vendredi, à l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tan Tan et Guelmim.

S.L.