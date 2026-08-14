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Officiel: la date de Aïd Al Mawlid au Maroc est connue

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 août 2026 - 10:13
Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois de Rabie-I 1448 de l’hégire débutera le vendredi 14 août 2026 et Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le mardi 25 août, a annoncé, jeudi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique que l’observation du croissant lunaire du mois de Rabie-I 1448 a été confirmée dans la soirée du jeudi 29 Safar 1448 de l’hégire, correspondant au 13 août 2026.

Ainsi, le mois de Safar aura compté 29 jours et le 1er Rabie-I 1448 de l’hégire débutera le vendredi 14 août 2026, tandis que Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le mardi 25 août, selon la même source.

S.L

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