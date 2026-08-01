Evénements de Sebta: 67 migrants sont décédés

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Au moins 67 migrants sont morts en essayant d’entrer au préside occupé de Sebta, a annoncé samedi le ministre espagnol de l’Intérieur.

Il a également indiqué que la situation dans le préside occupé est « quasiment » revenue à la normale et « presque » tous les migrants arrivés ces derniers jours ont été renvoyés.

Des milliers de candidats à l’émigration, de retour à Fnideq, ont en effet été embarqués ce matin dans des autocars pour être ramenés chez eux, selon des journalistes de l’AFP.

Une source marocaine proche des opérations, qui ont débuté vendredi soir, a indiqué à l’AFP sous couvert d’anonymat que les milliers de personnes renvoyées allaient être acheminées chez elles « directement en autocar ou via la gare de Tanger ».

Selon cette source, le poste frontalier de Fnideq est désormais « totalement sécurisé » tout comme les collines qui le surplombent.

AFP