Fête du Trône : les partis politiques saluent la teneur du discours Royal

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs partis politiques ont salué la teneur du discours Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Son peuple fidèle, à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.

Les différents partis politiques se sont félicités de l’appel de SM le Roi, dans Son discours, à l’activation de la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré de manière à consacrer la justice spatiale, ainsi qu’au renforcement de la souveraineté nationale dans un ensemble de domaines vitaux et de secteurs stratégiques.

Dans ce cadre, le parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a salué l’esprit de confiance et d’optimisme mis en relief dans le discours Royal, et l’accent mis sur la sécurité et la stabilité du Royaume, ainsi que sur l’efficience de ses institutions en tant que fondement du développement, louant les résultats économiques réalisés par le Royaume, et la Vision Royale visant à renforcer la souveraineté nationale industrielle, énergétique, alimentaire et technologique.

Le parti a également valorisé, dans un communiqué, l’appel du Souverain à la mise en œuvre efficace de la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, au renforcement de la justice spatiale et à la mobilisation des financements nationaux pour soutenir l’investissement, l’entreprise et l’innovation.

De son côté, le Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) a mis en avant l’appel de Sa Majesté le Roi à faire prévaloir l’esprit de confiance et d’optimisme, en tant que prélude fondamental à même de relever les défis de développement du Royaume.

Dans un communiqué, le parti a mis en exergue la réaffirmation par le Souverain de la nécessité de faire face aux disparités spatiales à travers le déploiement efficace des programmes de développement territorial intégré de manière à inclure l’ensemble des zones et des régions.

Pour sa part, le Parti de l’Istiqlal a salué la teneur du discours Royal qui a souligné les réalisations accomplies par le Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi.

Selon un communiqué du Comité exécutif du parti, la teneur du discours est « une déclaration franche de l’entrée de notre pays dans une étape décisive de la dynamique des mutations stratégiques et des réformes structurelles et institutionnelles, menées par SM le Roi avec détermination et clairvoyance depuis 27 ans, en vue de concrétiser les aspirations des citoyens, de répondre à leurs préoccupations et de garantir à tous les Marocains les conditions d’une vie digne ».

Le discours Royal jette la lumière sur la dynamique de développement du Maroc, en tant que puissance économique émergente, jouissant de la confiance de la communauté internationale, et partenaire fiable et crédible, qui diversifie ses partenariats stratégiques, et fait montre d’une grande capacité à réussir des événements continentaux et mondiaux, ainsi que de sa capacité de résilience et de faire face aux crises », a conclu le comité.

Le parti du Mouvement Populaire (MP) a quant à lui souligné que le discours Royal est porteur de messages politiques et socio-économiques profonds, qui rappellent notamment que le Royaume a fait le choix, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, de bâtir son avenir selon une logique de confiance et d’actions concrètes.

Les avancées réalisées ne sont en aucun cas le fruit du hasard, mais le résultat d’une vision stratégique à long terme ayant fait de la stabilité un levier de développement et de la puissance des institutions un gage de poursuite des réformes, a relevé le parti.

Dans un communiqué, le parti a fait remarquer que le discours Royal a mis en avant les réalisations accomplies par le Royaume dans les domaines de l’industrie, de l’investissement, des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert, de la souveraineté alimentaire et pharmaceutique ainsi qu’en matière des industries de défense.

Pour sa part, le parti de l’Union Constitutionnelle s’est félicité de la vision stratégique claire portée par le discours Royal et qui met en lumière le bilan de 27 années de développement, tout en posant les jalons d’une nouvelle étape du processus de développement du Royaume, fondée sur la consolidation des acquis et la poursuite des grands projets et réformes.

Dans ce sens, le parti a loué les avancées accomplies par le Royaume, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des énergies renouvelables, ainsi qu’en termes de renforcement de la souveraineté nationale et d’autosuffisance stratégique, particulièrement dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

Il s’agit également des efforts d’établissement d’une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité avec pour but de consolider la souveraineté du Maroc en matière de défense et de promouvoir les opportunités d’investissement et d’emploi.

Le parti réaffirme ainsi la capacité du Royaume à anticiper les mutations technologiques et économiques mondiales et à intégrer avec efficacité les chaines de production stratégiques.