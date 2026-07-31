Délais de paiement des EEP : une moyenne de 35,6 jours en juin 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) s’est établie à 35,6 jours en juin dernier, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP), relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

« Le ministère de l’Économie et des Finances a publié, le 31 juillet 2026, les délais moyens de paiement déclarés par les établissements et entreprises publics au titre du mois de juin 2026, dans la rubrique dédiée de l’Observatoire des délais de paiement, accessible sur le portail du ministère. Ainsi, la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics s’est établie à 35,6 jours au titre du mois de juin 2026 », indique la DEPP dans un avis.

Cette publication, effectuée sur une base trimestrielle, s’inscrit dans le cadre de la démarche progressive engagée par le ministère de l’Économie et des Finances depuis la première publication, réalisée le 31 octobre 2019. Elle intervient conformément aux dispositions de la circulaire n°1632/19/DEPP du 21 juin 2019, relative au renforcement et à l’accélération des mesures visant à améliorer les délais de paiement des établissements et entreprises publics, précise la même source.