Maroc
Sebta: 25.000 migrants sont repartis
Par LeSiteinfo avec MAP
Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé vendredi que 25.000 migrants avaient quitté Sebta, où 60.000 personnes sont arrivées ces derniers jours.
« Départs de Sebta vers le Maroc dans la matinée du 31 juillet, jusqu’à 13 h : 25.000. Les départs depuis Sebta se font à un rythme de 150 personnes par minute », a écrit le ministère de l’Intérieur dans un message transmis à l’AFP.
AFP
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