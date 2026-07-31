Sebta: 25.000 migrants sont repartis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé vendredi que 25.000 migrants avaient quitté Sebta, où 60.000 personnes sont arrivées ces derniers jours.

« Départs de Sebta vers le Maroc dans la matinée du 31 juillet, jusqu’à 13 h : 25.000. Les départs depuis Sebta se font à un rythme de 150 personnes par minute », a écrit le ministère de l’Intérieur dans un message transmis à l’AFP.

AFP