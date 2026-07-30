Maroc-Espagne : accord pour le rapatriement de tous les migrants arrivés à Sebta

Un accord a été conclu entre le Maroc et l’Espagne pour le retour de tous les migrants ayant rejoint l’enclave de Sebta, a indiqué une source bien informée à le Site Info.

Selon cette même source, Rabat et Madrid ont finalisé les modalités de rapatriement de l’ensemble des migrants arrivés à Sebta. Les personnes ayant réussi à atteindre l’enclave à la nage ne bénéficieront d’aucune régularisation de leur situation administrative et seront reconduites au Maroc dans les plus brefs délais.

La source souligne que cet accord illustre l’excellente coopération entre le Maroc et l’Espagne. Cette décision vise notamment à faire face aux importantes vagues de migrants tentant de rejoindre Sebta.

De son côté, le ministère espagnol de l’Intérieur a également salué la qualité de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment en matière de gestion des flux migratoires.

Le département dirigé par Fernando Grande-Marlaska estime que les réseaux de traite d’êtres humains exploitent une récente décision de justice pour encourager l’immigration irrégulière, principalement de jeunes migrants dépourvus de documents.

Fernando Grande-Marlaska a, par ailleurs, remercié les autorités marocaines pour les efforts déployés par les forces de sécurité ces derniers jours, qui ont permis de déjouer des milliers de tentatives de migration clandestine.