Météo au Maroc: temps chaud et risque d’orages ce vendredi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 juillet 2026 :

– Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines atlantiques nord et centre, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, le Rif, l’Atlas et ses versants est, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et le Sud du pays.

– Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est, les plateaux de Phosphates et le Nord des Provinces sud, de 18/24°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 24/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, les plaines nord et centre, la vallée de Moulouya, le nord et le sud de l’Oriental, et en baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud de Larache.

S.L