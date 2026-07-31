Alerte météo au Maroc: vague de chaleur et fortes pluies à partir de ce vendredi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur, un temps chaud et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orage sont attendus, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est prévue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata et Zagora, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des températures comprises entre 42 et 45°C seront enregistrées dans les provinces de Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Beni Mellal, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khouribga, Settat, Chichaoua, Khémisset, Guercif, Taza et sur l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim et Tan-Tan, alors que les provinces d’Essaouira et de Safi connaîtront, durant la même période, des températures variant entre 39 et 42°C.

Un temps chaud, avec des températures oscillant entre 40 et 45°C, est par ailleurs attendu, vendredi et samedi, dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Chtouka-Aït Baha, Sidi Bennour, Berrechid et Kénitra, et entre 39 et 42°C à Tiznit, Sidi Ifni, Inzegane-Aït Melloul et El Jadida, durant la même période.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orage toucheront, ce vendredi de 14h00 à 23h00, les provinces d’Aousserd et Oued Ed-Dahab (40 à 50 mm), et de 17h00 à 23h00 les provinces de Boulemane, Guercif et Figuig (20 à 30 mm).

S.L.