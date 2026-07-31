Afflux de migrants: Pedro Sanchez attendu à Sebta

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Quelques 40.000 personnes ont traversé la frontière ces derniers jours entre le Maroc et le préside occupé de Sebta, où est attendu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, a indiqué vendredi une source policière à l’AFP.

Les arrivées, qui n’ont pas cessé de la nuit, continuaient vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents, et 18 d’entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source.

S.L.