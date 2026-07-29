Laâyoune : un nouveau siège pour le 3e arrondissement de police

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a donné, ce mercredi 29 juillet, le coup d’envoi de l’entrée en service du nouveau siège du 3e arrondissement de police relevant de la préfecture de police de Laâyoune. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre concrète des plans d’action annuels visant à développer, moderniser et renforcer les infrastructures de la police.

Le nouveau siège du 3e arrondissement de police, construit dans le quartier « Al Taawoun » à Laâyoune, s’étend sur une superficie totale de 190 mètres carrés. Il s’agit d’un bâtiment de police intégré, répondant aux normes de sécurité et de sûreté requises pour les installations sécuritaires. Il comprend des bureaux, plusieurs espaces et équipements, ainsi que des structures d’accueil, d’orientation et d’accès nécessaires, en plus des moyens logistiques permettant d’assurer des services de proximité au profit de l’ensemble des usagers.

Le nouveau siège a également été équipé et connecté à l’ensemble des systèmes opérationnels de télécommunications filaires et sans fil, aux bases de données sécuritaires ainsi qu’aux systèmes informatiques dédiés aux services mis à disposition par la Sûreté nationale. Il assure ainsi les services de premier niveau au profit des usagers, notamment ceux liés à la délivrance de documents administratifs et au traitement des dossiers à caractère judiciaire relevant de son ressort territorial et de ses compétences, conformément aux normes de qualité et d’efficacité appliquées à l’échelle nationale.

L’inauguration de cette nouvelle structure sécuritaire s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale visant à développer les infrastructures policières, moderniser les bâtiments et installations sécuritaires et mettre à niveau ses locaux. Cette démarche vise à offrir des espaces de travail intégrés permettant, d’une part, d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et, d’autre part, de renforcer les conditions d’accueil des usagers.