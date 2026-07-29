La Mamounia fait rayonner l’hospitalité marocaine dans le monde

C’est avec fierté que l’ensemble des équipes de La Mamounia vous annonce que notre belle Maison figure une nouvelle fois parmi les « 50 Greatest Luxury Hotels on Earth » du prestigieux magazine Robb Report, dans son édition 2026.

Établie par les Travel Masters, cette sélection ne distingue qu’un cercle très restreint d’adresses d’exception : La Mamounia y figure au sein de la catégorie « Greatest Luxury Hotels in Africa », saluée comme une référence à la fois iconique, légendaire et résolument actuelle.

Cette reconnaissance internationale décernée par le Robb Report, référence mondiale de l’univers du luxe depuis près de cinq décennies, constitue une immense fierté pour La Mamounia et pour le Maroc. Elle célèbre le rayonnement de l’hospitalité marocaine et la confiance de nos hôtes, qui nous inspirent à poursuivre notre histoire avec la même passion et la même exigence.

S.L.