Météo Maroc : temps assez chaud ce mercredi 29 juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 juillet 2026.

– Temps assez chaud à chaud sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.

– Averses orageuses sur le Haut et Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les côtes centre et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, les régions centre et les provinces sahariennes et de 20/26°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes et les plaines centre et en légère baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.