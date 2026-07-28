Conseil d’administration: L’ONEE adopte le plan d’équipement 2026-2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil d’Administration de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), tenu lundi à Rabat, sous la Présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a adopté le plan d’équipement 2026-2030 d’une enveloppe de plus de 248 milliards de dirhams (MMDH).

Ce plan, présenté par le directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane, est axé sur le développement et la réalisation de projets rentrant dans l’accélération de la transition énergétique, à travers l’intégration massive des énergies renouvelables, le développement des moyens adéquats de stockage et de flexibilité et le renforcement du réseau de transport et son expansion, ce qui permettra de dépasser dès 2028 l’objectif de 52% d’EnR dans le mix électrique en capacité installée, indique un communiqué de l’Office.

Ce plan d’équipement porte sur 206 MMDH pour l’électricité et 42,1 MMDH pour l’eau potable, dont 72% sera financé directement par le secteur privé, précise la même source.

Ledit plan prévoit la réalisation d’un programme de développement des capacités de production d’électricité renouvelable de 104 MMDH, pour une capacité renouvelable supplémentaire de 11,6 GW et une capacité additionnelle de stockage de 2,6 GW, représentant environ 80% de la capacité totale additionnelle prévue pour la période 2026-2030.

En effet, la réalisation du programme EnR requiert l’anticipation de solutions de stockage et de flexibilité, à travers notamment la réalisation de projets de systèmes de batteries (BESS), d’une capacité totale de 2.230 MWh, et de la STEP hydroélectrique d’El Menzel de 360 MW ainsi que d’un programme de flexibilité au gaz naturel de 3.744 MW permettant d’accompagner activement l’intégration des énergies renouvelables et d’assurer la stabilité du système électrique et son fonctionnement dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne l’activité de l’eau potable, le programme d’équipement pour la période 2026-2030 est axé sur la sécurisation de la production d’eau potable et le renforcement de l’offre destinée au milieu rural ainsi que l’optimisation de l’efficacité des réseaux de production existants.

A l’issue de ce programme, la capacité de dessalement destinée à l’eau potable atteindra plus de 1,3 milliards de m3 par an et contribuera à la satisfaction de 63% des besoins en eau potable contre 13% en 2025 et moins de 8% en 2023. Les principales stations de dessalement à réaliser sont celles de Casablanca, de l’Oriental, Tanger, Souss-Massa et Guelmim / Tan Tan.

Dans son allocution d’ouverture, Mme Fettah a souligné l’importance de cette session du Conseil, qui intervient dans un contexte marqué par des enjeux majeurs liés à la transition énergétique et à la souveraineté hydrique du Royaume.

La ministre a salué les efforts louables de l’ONEE et de ses équipes visant la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du développement durable.

De son côté, M. Hamane a mis l’accent sur les profondes mutations que connaissent les secteurs de l’électricité et de l’eau potable, soulignant la mobilisation de l’Office pour relever les défis liés à la préservation des ressources hydriques, à l’augmentation de la demande et à la hausse et volatilité des cours des combustibles et des matières premières.

M. Hamane a précisé que les plans d’action de l’Office seront orientés davantage pour accompagner les initiatives de décarbonation de l’économie nationale et de promotion de l’investissement privé. De même, l’Office a lancé plusieurs chantiers stratégiques visant la refonte et la pérennisation de son modèle, la modernisation de sa gestion et la fiabilisation de ses outils de pilotage.

Le directeur général a exposé le bilan de l’ONEE de l’année 2025, mettant en exergue la réalisation d’un important programme d’investissement qui a permis de porter la puissance électrique installée à 12. MW, dont 46,1% en énergies renouvelables, se rapprochant ainsi de l’objectif fixé par le Royaume pour porter leur part à plus de 52% en 2030.

Ces réalisations ont permis également d’atteindre un débit équipé global en eau potable de 7,5 Mm3/j, outre la réalisation d’une nouvelle station de dessalement à Sidi Ifni qui a été mise en service en février 2025 pour une capacité de 3,15 Mm3/an, ce qui porte le nombre de stations de dessalement développées par l’Office à 13 stations d’une capacité globale de 88,4 Mm3/an.

En 2025, l’Office a assuré la satisfaction de la demande électrique ayant atteint 49 TWh, en nette augmentation de 7,4 % par rapport à l’année précédente, avec un pic de consommation en aout 2025 de 7 990 MW dépassé en juillet 2026 avec un nouveau record de 8.400 MW, soit une augmentation de 410 MW correspondant à 5% en une année.

Concernant l’activité de l’eau potable, la production de l’Office s’est établie en 2025 à 1.417 Mm3 dont 977,8 Mm3 à partir des eaux de surface, 367,2 Mm3 à partir des ressources souterraines et 72,5 Mm3 à partir du dessalement de l’eau de mer.

En outre, les travaux de réalisation de la station de dessalement de Casablanca, la plus grande d’Afrique et l’une des plus grandes à l’échelle mondiale, d’une capacité globale de 300 Mm3, ont atteint actuellement un taux d’avancement de 81% pour la 1ère phase de 200 Mm3, et sa mise en service est prévue le 1er février 2027.

M. Hamane a présenté ensuite le plan d’équipement 2026-2030,

Les travaux de Conseil d’Administration ont été consacrés égalemét à l’approbation

du plan d’actions et budget de l’Office au titre de l’exercice 2026, l’examen du bilan des réalisations 2025 et l’approbation des comptes.

Au terme de ces discussions, le Conseil a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et qui sont en phase avec les objectifs de l’Office, tant en matière de développement des activités de l’ONEE qu’en matière d’amélioration de ses performances techniques et managériales.

La session s’est déroulée en présence des membres du Conseil d’Administration, représentant les départements ministériels concernés, du Directeur Général de l’ANGSPE, du Directeur Général de l’ONEE ainsi que de responsables de l’ONEE.