Élections législatives 2026 : un guide pour mieux comprendre le pluralisme politique dans les médias audiovisuels

Par LeSiteinfo avec MAP

À l’approche des élections législatives générales du 23 septembre 2026, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) vient de publier un guide destiné à présenter, sous une forme accessible, les principes, les règles et les mécanismes qui encadrent l’expression pluraliste politique dans les médias audiovisuels, aussi bien en période électorale qu’en dehors de celle-ci.

Intitulé « Le guide de la HACA pour comprendre le pluralisme d’expression politique à la radio et à la télévision », ce document présente notamment les fondements constitutionnels et légaux de cette garantie ainsi que les modalités pratiques de sa mise en œuvre, indique la HACA dans un communiqué.

Il s’agit de la durée de la période électorale, de la répartition du temps d’antenne entre les partis politiques, des règles applicables aux programmes de la campagne électorale officielle et au jour du scrutin et du dispositif de suivi déployé par la HACA tout au long du processus électoral.

Ce document de la HACA, partie prenante du dispositif institutionnel concourant à l’intégrité électorale aux côtés des autres institutions concernées, consacre, en outre, une place particulière aux nouvelles dispositions de la décision n° 50-26 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), adoptée le 16 juin 2026, relatives à la lutte contre la désinformation et à l’encadrement des contenus électoraux générés par l’intelligence artificielle.

Ces dispositions répondent aux nouveaux défis que posent la circulation de fausses informations et les usages trompeurs de l’intelligence artificielle en période électorale.

Outre les modalités de répartition des temps d’antenne et de parole et les règles applicables en matière d’équité et d’impartialité, le guide rappelle les exigences du régulateur concernant la représentation des femmes, des jeunes, des Marocains du monde et des personnes en situation de handicap dans les programmes électoraux.

L’idée centrale portée par ce document est que le pluralisme ne constitue pas seulement une garantie offerte aux acteurs politiques, mais il est avant tout une composante du droit du public à une information diversifiée, équilibrée et digne de confiance, indispensable à la formation d’un jugement libre et à l’exercice éclairé du droit de vote.

À travers cette initiative, la HACA entend également mieux faire connaître le rôle de la régulation audiovisuelle dans le dispositif institutionnel contribuant à la sincérité, à la transparence et à l’intégrité du processus électoral.

A cet effet, la mission ne se limite pas aux campagnes électorales, mais plutôt au suivi du pluralisme d’expression assuré par la HACA et qui concerne aussi bien les médias audiovisuels publics que les radios et télévisions privées.

Par ailleurs, tout au long de l’année, l’institution assure un suivi régulier de la représentation des acteurs politiques, syndicaux, professionnels et associatifs dans les programmes d’information et de débat portant sur les questions d’intérêt général.

Durant la période électorale, ce dispositif permanent est renforcé afin de tenir compte de l’intensification du débat public et des exigences particulières attachées à la compétition électorale.

A travers ce document disponible sur le site « www.haca.ma », la HACA privilégie une démarche de transparence, de pédagogie et d’accompagnement.

Ce travail de vulgarisation, mis à la disposition du public, des médias, des partis politiques, de la société civile ainsi que des observateurs nationaux et internationaux des élections en arabe, en amazighe, en français et en anglais, traduit la conviction que la connaissance des normes régissant le paysage audiovisuel par les citoyens et les professionnels des médias constitue, en elle-même, un facteur de confiance.

La HACA favorise ainsi une citoyenneté active et éclairée et encourage les radios et les télévisions à assumer pleinement leur part de responsabilité dans la garantie d’une information électorale pluraliste, fiable et respectueuse de l’exigence démocratique, conclut le communiqué.