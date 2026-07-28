Festival des plages : Ragheb Alama en concert ce mercredi à M’diq

La superstar libanaise Ragheb Alama poursuit sa tournée artistique au Maroc. Il est attendu demain, mercredi 29 juillet, à M’diq, où il se produira lors d’un grand concert organisé dans le cadre du « Festival des plages », à l’occasion des célébrations nationales marquant le glorieux anniversaire de la Fête du Trône.

Cette nouvelle étape intervient après le franc succès populaire rencontré par Ragheb Alama lors de son précédent concert à Agadir. Sa prestation avait attiré une foule nombreuse, venue reprendre en chœur plusieurs de ses plus grands succès, anciens comme récents, témoignant ainsi de la grande popularité dont jouit l’artiste auprès du public marocain.

La scène de M’diq devrait, à son tour, accueillir une foule importante de fans de la superstar libanaise, venus profiter de l’ambiance festive proposée chaque année par le festival et vivre pleinement ces rendez-vous estivaux qui allient musique, divertissement et célébration nationale dans plusieurs villes côtières du Royaume.