Marrakech : Hausse de 10% des nuitées dans les EHTC à fin avril dernier

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a atteint 4,7 millions à fin avril dernier, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2025.

La province a ainsi représenté 34% des nuitées réalisées à l’échelle nationale durant les quatre premiers mois de l’année en cours, précise l’Observatoire du tourisme, relevant que le taux d’occupation dans les EHTC de la Cité ocre s’est établi à 70% à fin avril, un niveau stable par rapport à celui enregistré durant la même période de l’année précédente.

Pour le seul mois de mars, les EHTC de Marrakech ont enregistré plus de 1,3 millions de nuitées, en hausse de 10 % par rapport à la même période de 2025.

Le taux d’occupation s’est quant lui, situé en avril dernier, à 79 %.

Au niveau national, les EHTC ont enregistré plus de 14 millions de nuitées à fin avril 2026, en progression de 9% par rapport à la même période de 2025.

Le taux d’occupation national s’est quant à lui, établi à 55%, en hausse d’un point en glissement annuel.