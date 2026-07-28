Aéroport Marrakech-Ménara : un Britannique recherché par Interpol interpellé

Les éléments de la police nationale opérant à l’aéroport Marrakech-Ménara ont procédé, dimanche 26 juillet, à l’arrestation d’un ressortissant britannique d’origine turque, âgé de 46 ans, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires moldaves.

Le mis en cause a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance d’un aéroport turc. La vérification de son identité dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché à l’échelle internationale à la demande des autorités judiciaires moldaves, pour son implication présumée dans des faits de constitution d’une bande criminelle et de meurtre avec préméditation. Ces actes criminels auraient été commis en Moldavie, en 2024, à l’encontre d’un ressortissant turc.

Le suspect a été soumis aux procédures d’extradition ordonnées par le parquet compétent. Le Bureau central national (BCN) « Interpol Rabat », relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue moldave de cette arrestation, dans le cadre de la procédure d’extradition.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains à renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de recherche et d’arrestation de personnes faisant l’objet de mandats de recherche internationaux pour des affaires de criminalité transnationale.