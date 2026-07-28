Casablanca : le Pavillon Bleu hissé à la plage Madame Choual

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Pavillon Bleu a été hissé, mardi, à la plage Madame Choual (Aïn Diab Extension) à Casablanca, pour la onzième année consécutive, consacrant la continuité des efforts déployés en faveur de la qualité environnementale, de la sécurité des estivants et de la protection du littoral.

La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du gouverneur de la préfecture d’Arrondissements de Casablanca-Anfa, Abdelkhaleq Merzouki, de représentants de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, des autorités locales, de Marsa Maroc et de Ports4Impact, ainsi que des différents partenaires mobilisés autour de la gestion et de l’animation de la plage.

Cette distinction internationale, renouvelée dans le cadre du programme « Plages Propres » de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, témoigne du respect de critères exigeants liés notamment à la qualité des eaux de baignade, à l’hygiène, à la sécurité, à l’éducation à l’environnement ainsi qu’à la gestion durable de la plage.

Par ailleurs, la cérémonie a été marquée par la présentation des nouveaux espaces et solutions mis en place au sein du Village Marsa Maroc-Ports4Impact pour la saison estivale 2026, sous le thème « #B7arBlaPlastic ».

Dans ce cadre, le concept « Clean & Play » a été présenté comme une initiative associant nettoyage participatif de la plage et activités sportives ou ludiques. Les participants peuvent consacrer une heure à la collecte des déchets en contrepartie d’activités gratuites ou d’un accès à l’espace détente équipé de transats et de parasols.

Le dispositif présenté comprend également un espace de fitness en plein air, le système « Chbyka » destiné au tri sélectif des déchets marins, ainsi que le programme « Ferzy », consacré à la sensibilisation et à la collecte quotidienne des déchets.

Une attention particulière a également été accordée à l’accessibilité de la plage, à travers l’aménagement d’une zone réservée aux personnes à mobilité réduite, la mise à disposition de fauteuils adaptés et l’installation de sanitaires dédiés.

Enfin, le programme d’animation présenté à cette occasion a porté sur des ateliers d’éducation à l’environnement, de lecture et de recyclage créatif, ainsi que sur des activités artistiques et sportives, notamment le football de plage, le beach-volley, le beach tennis et des activités nautiques encadrées.

À travers ces différentes initiatives, les partenaires ont réaffirmé leur volonté de faire de la plage Madame Choual un espace de loisirs, d’apprentissage et d’engagement citoyen, tout en encourageant l’adoption de comportements responsables en faveur de la préservation du littoral.

S.L.