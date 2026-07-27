Barrages marocains : des évolutions contrastées des réserves d’eau

Plusieurs barrages du Royaume ont enregistré une évolution de leurs ressources en eau au cours des dernières 24 heures, entre le dimanche 26 juillet au matin et le lundi 27 juillet 2026 au matin. Certains barrages ont ainsi connu une hausse de leurs apports en eau, tandis que d’autres ont enregistré une baisse.

Selon les données officielles du ministère de l’Équipement et de l’Eau, dans la province d’Essaouira, le barrage Sidi Mohammed Ben Slimane Jazouli arrive en tête des barrages ayant enregistré une hausse de leurs apports, avec 0,28 million de m³, portant son taux de remplissage à 76,5 %.

Dans la province de Kénitra, le barrage Al Mena Sebou a enregistré des apports en eau d’environ 0,16 million de m³, portant son taux de remplissage à 98,1 %.

Dans la province de Taounate, le barrage Al Wahda a, en revanche, enregistré une baisse de ses ressources en eau de 3,3 millions de m³, son taux de remplissage s’établissant ainsi à 87,3 %.

Dans la même province, le barrage Idriss Ier a également connu une baisse de ses ressources en eau, estimée à 3 millions de m³, portant son taux de remplissage à 80,6 %.

Ces chiffres témoignent d’une évolution contrastée des ressources hydriques des barrages, avec une hausse des apports dans certaines infrastructures, tandis que le stock d’eau diminue dans d’autres.