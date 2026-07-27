Météo Maroc : temps chaud ce mardi 28 juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 juillet 2026.

– Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, et assez chaud sur les plaines intérieures, le Rif et l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.

– Nuages cumuliformes sur le Haut et le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental, avec ondées et orages épars.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants Est, l’Oriental, le Tangérois et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 26/32°c sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’extrême Sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, le Rif, les régions centre et les provinces sahariennes et de 19/25°C partout ailleurs.

– Température maximale en baisse sur l’Atlas et les plaines nord et centre, et en légère hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.