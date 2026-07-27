Moga festival: Sonja Moonear, Bradley Zero, Richy Ahmed et Silvie Loto rejoignent la 7e édition

MOGA Festival dévoile les nouveaux artistes qui complètent sa programmation “IN” de la prochaine édition, prévue du 30 septembre au 4 octobre 2026 à Essaouira.

Pour célébrer ses dix ans de création, MOGA réunit plusieurs artistes qui ont marqué son histoire tout en ouvrant la voie aux talents qui écriront les dix prochaines années.

Sonja Moonear, Bradley Zero, Richy Ahmed et Silvie Loto rejoignent notamment les premiers noms annoncés en mai dernier, parmi lesquels Jamie Jones, The Martinez Brothers et ANOTR.

Cette nouvelle vague réunit également Jesse Calosso, Piticu, Matisa, Polyswitch, Gawdat, Doudou MD, E.lina, Florentia, Malika, Othman Kabbadj, Abel, Baruck, Ebba, Halfpint, Jazzee & Meyzz, Mov., Mumsfilibaba et Yamagucci.

De nouveaux noms internationaux qui viennent compléter l’édition anniversaire

Figure de la scène minimal européenne, Sonja Moonear développe depuis plus de vingt ans une approche précise et libre du DJ set, nourrie par la house, la techno et les sonorités expérimentales.

Bradley Zero, DJ et fondateur du label londonien Rhythm Section, apportera une sélection ouverte entre house, jazz, soul et musiques électroniques.

Le Britannique Richy Ahmed rejoindra également Essaouira avec une signature house façonnée par les clubs d’Ibiza et les principales scènes internationales.

La programmation accueillera aussi Silvie Loto, DJ et productrice italienne reconnue pour ses sets entre house, groove et influences minimalistes.

La scène marocaine dans toute sa diversité

Cette deuxième annonce renforce également la présence d’artistes marocains au sein de la programmation.

Polyswitch, Malika, Othman Kabbadj, Jazzee & Meyzz, Abel et Baruck rejoignent notamment Amine K, Daox, Notre Dame, Viken Arman, Yahya, Yaya, Hamadeus, Jilali, N4bz, Ousseki, Oz & Rem et Ramyen.

Des artistes confirmés, de nouveaux projets et plusieurs générations de DJs marocains se retrouveront ainsi au sein d’une même programmation, aux côtés des collectifs Hush Hush, Supervibe, Cartoon et LVR.

Les 30 septembre et 1er octobre, le MOGA OFF ouvrira le festival dans différents lieux d’Essaouira avec une programmation gratuite de DJ sets, concerts, projections, surf, yoga, ateliers et rencontres. (la programmation du OFF sera dévoilée bientôt)

Du 2 au 4 octobre, le MOGA IN réunira la programmation principale du festival à l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, autour de quatre scènes.

La programmation du IN réunit 57 artistes issus de 16 pays, dont 20 DJs marocains.

Abel (UK) – Alexis Cabrera (live – AR) – Amine K (MA) – ANOTR (NL) – Baruck (Caraïbes) – Bradley Zero (UK) – Calabasa (ES) – Cesar Merveille (FR) – Daox (MA) – Doudou MD (NL) – E.lina (UA) – Ebba (MA) – Enrica Falqui (IT) – Fantastic Man (AU) B2B Tornado Wallace (AU) – Florentia (UK) – Fort Romeau (UK) – Gawdat (EG) – Halfpint (UK) – Hamadeus (MA) – Hyde (MA) – Jakaw (MA) – Jamie Jones (UK) – Jazzee & Meyzz (MA) – Jesse Calosso (US) – Jhobei (UK) – Jilali (MA) – Julian Anthony (UK) – Kalabrese (CH) – Loewenthal (FR) – Malika (MA) – Mamba Skar (FR) – Matisa (IT) – Memed Awad (MA) – Moruki (MA) – Mov. (MA) – Mumsfilibaba (SE) – N4bz (MA) – Notre Dame (FR) – Othman Kabbadj (MA) – Ousseki (MA) – Oz & Rem (MA) – Piticu (RO) – Polyswitch (MA) – Rain (MA) – Ramyen (FR) – Rhadoo (RO) – Richy Ahmed (UK) – Silvie Loto (IT) – Sonja Moonear (CH) – The Martinez Brothers (US) – Tunik (US) – Viken Arman (FR) – Voigtmann (DE) – Yahya (live – MA) – Yamagucci (US) – Yaya (MA)