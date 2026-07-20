Météo Maroc : la chaleur persiste dans plusieurs villes

La Direction générale de la météorologie (DGM) prévoit, pour ce lundi, un maintien du temps chaud sur plusieurs régions du Royaume, notamment le nord de l’Oriental, le plateau de la Moulouya, le Saïss, les plaines situées à l’ouest de l’Atlas, le Souss, les Chiadma, le sud-est ainsi que l’est des provinces sahariennes.

Des nuages bas accompagnés de formations brumeuses locales sont attendus durant la matinée et la nuit à proximité des côtes et des plaines atlantiques. Des nuages instables devraient également se développer sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, pouvant donner lieu à quelques gouttes de pluie ou à des averses localisées.

La DGM annonce également des rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, les reliefs de l’Atlas, les plaines et côtes centrales, le sud-est ainsi que les provinces du Sud. Ces vents pourraient s’accompagner de chasse-poussière par endroits.

Les températures minimales oscilleront entre 26 et 32°C sur le nord de l’Oriental, le plateau de la Moulouya, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, les Chiadma, le sud-est et l’est des provinces sahariennes. Elles varieront entre 15 et 21°C sur les reliefs de l’Atlas et à proximité des côtes, tandis qu’elles seront comprises entre 21 et 26°C dans le reste du pays.

En journée, les températures connaîtront une légère baisse sur le nord et le centre des provinces du Sud, mais continueront de grimper dans les autres régions.

Concernant l’état de la mer, elle sera belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit de Gibraltar, peu agitée au nord de Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et Cap Hadid, et agitée sur le reste du littoral marocain.

D.Y