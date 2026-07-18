Vague de chaleur : les plages de Casablanca et Mohammedia prises d’assaut

De nombreuses familles marocaines ont pris la direction des plages de Casablanca et de Mohammedia, ce samedi matin, afin de profiter de la fraîcheur du littoral et d’échapper à la forte hausse des températures.

Les plages d’Aïn Diab, de Nahla, de Saâda, de Sidi Rahal, de Zenata ainsi que celles de Mohammedia ont enregistré une importante affluence de familles venues passer quelques heures de détente et de loisirs en compagnie de leurs proches.

Dans des déclarations à Siteinfo, plusieurs citoyens ont expliqué que la vague de chaleur les pousse à se rendre à la plage, leurs enfants ayant du mal à supporter les températures élevées à l’intérieur des habitations.

L’un d’eux a souligné que les fortes chaleurs sont particulièrement éprouvantes pour les enfants, ce qui incite de nombreuses familles à privilégier les plages et les piscines pour leur offrir un moment de fraîcheur et de détente.