Fouzi Lekjaa va rejoindre les rangs du PAM

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Fouzi Lekjaa s’apprête à rejoindre les rangs du Parti authenticité et modernité (PAM) en prévision des élections législatives de 2026. Le ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) se présentera sous les couleurs du parti dans la circonscription de Berkane.

Selon des sources de Le Site info, un accord a été conclu entre les deux parties pour permettre à Fouzi Lekjaa d’adhérer au PAM et d’obtenir l’investiture du parti lors du scrutin prévu en septembre prochain.

Cette adhésion intervient après plusieurs mois de discussions. Les dirigeants du parti du Tracteur ont multiplié les rencontres afin de convaincre Fouzi Lekjaa, qui jouit d’une grande popularité auprès des citoyens.

À quelques jours de la réunion de son Conseil national, prévue le 25 juillet 2026, le PAM accélère également les démarches pour investir plusieurs personnalités connues. Le parti entend ainsi renforcer ses rangs en vue des prochaines législatives et se donner les moyens d’arriver en tête des résultats, précise-t-on.

Cette nouvelle étape politique pourrait-elle conduire Fouzi Lekjaa à se porter candidat à la présidence du PAM ?

S.L.