Le PAM lance « AM+ MEDIA », une nouvelle plateforme dédiée à l’analyse et au fact-checking

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a annoncé, jeudi, le lancement d’« AM+ MEDIA », une nouvelle plateforme numérique dédiée à l’analyse, au décryptage de l’actualité et à la vérification des faits.

Dans un communiqué, le parti indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de sa stratégie de communication numérique et vise à proposer aux citoyens des contenus explicatifs sur les politiques publiques, les réformes et les grands enjeux nationaux.

Selon le PAM, la plateforme entend répondre aux mutations du paysage médiatique et à l’accélération de la circulation de l’information en privilégiant une approche axée sur la contextualisation et l’analyse. Au-delà du traitement de l’actualité, AM+ MEDIA ambitionne d’expliquer les faits, d’en décrypter les mécanismes et d’en mesurer les impacts sur les plans politique, économique et social.

Le parti précise que la plateforme accordera une place importante à la vérification des informations, avec pour objectif de fournir des contenus reposant sur des données vérifiées et une démarche éditoriale rigoureuse.

Sur le plan des formats, AM+ MEDIA proposera des articles d’analyse, des enquêtes, des reportages de terrain, des analyses de données ainsi que des contenus audiovisuels, afin d’offrir une lecture approfondie des principaux dossiers d’actualité.

À travers ce lancement, le PAM entend enrichir son dispositif de communication digitale et développer un espace d’information axé sur l’explication, le décryptage et la compréhension des politiques publiques et des enjeux qui marquent l’actualité nationale.

D.Y