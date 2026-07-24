Décès d’Abderrahim Faqir en Italie : les conclusions préliminaires de l’autopsie interpellent

Les premiers résultats de l’autopsie pratiquée sur Abderrahim Fakir, un ressortissant marocain décédé quelques instants après son interpellation par la police à Bologne, en Italie, apportent de nouveaux éléments sur les circonstances de sa mort.

Selon le quotidien italien Il Messaggero, le scanner réalisé sur le corps de la victime, âgée de 42 ans, a mis en évidence des signes d’asphyxie liés à une obstruction des voies respiratoires.

D’après les premiers constats médicaux, cette asphyxie pourrait être liée au fait qu’Abderrahim Fakir est resté plaqué au sol sur le ventre pendant près de cinq minutes, alors que les forces de l’ordre procédaient à son immobilisation en lui attachant les mains et les pieds à l’aide de liens de contention en plastique.

L’autopsie définitive devra toutefois établir avec précision les causes du décès et déterminer si l’asphyxie constitue l’origine principale de la mort ou si d’autres facteurs, indépendants de l’intervention policière, ont également contribué à la dégradation de son état de santé.

En revanche, les examens radiologiques n’ont révélé aucune fracture susceptible d’être imputée aux conditions de son interpellation, rapporte le quotidien italien.

Cette affaire, qui suscite une vive émotion au sein de la communauté marocaine en Italie, reste désormais suspendue aux conclusions définitives de l’enquête médico-légale, attendues dans les prochains jours.

D.Y