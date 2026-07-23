Météo au Maroc: les températures en baisse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 24 juillet 2026 :

– Temps chaud à localement très chaud sur le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Moyen Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes Centre et les provinces Sud, avec des chasse-sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/30°c sur l’intérieur du Souss, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces Sud, l’oriental, la vallée de Moulouya les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°c sur l’Atlas et par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre et l’intérieur des provinces Sud et de 19/25°c partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord du Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.