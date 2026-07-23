Commémoration de la Révolution du 23 juillet : Le Roi Mohammed VI félicite le Président égyptien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République arabe d’Égypte, S.E.M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de la commémoration par son pays de l’anniversaire de la Révolution du 23 juillet.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à M. Al-Sissi et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple égyptien frère.

SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Son estime des liens de fraternité solide et de solidarité agissante unissant les peuples marocain et égyptien, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président égyptien en vue de raffermir ces relations et de renforcer les leviers de la coopération constructive entre les deux pays frères dans les différents domaines.