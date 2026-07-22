Météo Maroc: le temps qu’il fera ce jeudi 23 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 juillet 2026 :

– Temps chaud à localement très chaud sur le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, l’Est de la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces du Sud.

– Légère instabilité sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées éparses et orages isolés.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines centre, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 25/33°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces du Sud, l’Oriental, la vallée de Moulouya et les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°C sur l’Atlas et par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, et de 19/25°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord du Jorf et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

S.L