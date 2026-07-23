Maroc : Amal El Fallah Seghrouchni alerte sur les dangers d’un usage excessif du numérique chez les enfants

L’utilisation excessive et inadaptée des outils numériques peut avoir de lourdes conséquences sur la santé, le bien-être psychologique et le développement social des enfants. C’est le message lancé par Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Dans une réponse écrite adressée au conseiller parlementaire Khalid Satti, la ministre a rappelé que les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour promouvoir un usage plus sûr et plus responsable d’Internet auprès des plus jeunes.

À cet effet, l’Agence de Développement du Digital (ADD) a mis en place l’initiative « Culture numérique : protéger les enfants sur Internet », validée par la Commission nationale de coordination compétente. Ce programme repose sur plusieurs axes, notamment la sensibilisation aux risques du numérique, le renforcement de l’éducation aux usages responsables et la promotion des outils de contrôle parental, en partenariat avec les acteurs publics, privés et les organisations de la société civile.

La ministre a également mis en avant le développement de la plateforme nationale e-Himaya, dédiée à la protection des enfants dans l’espace numérique. Forte d’environ 45.000 utilisateurs, elle propose des conseils, des ressources pédagogiques et des recommandations destinés aux enfants, aux parents et aux enseignants afin de favoriser une navigation plus sûre.

La plateforme comprend également un espace consacré au contrôle parental, permettant aux familles d’obtenir des informations pratiques sur l’activation des dispositifs de protection sur les appareils électroniques utilisés par les enfants. Des guides en arabe et en français y sont aussi mis à disposition pour encourager une utilisation responsable des technologies numériques.

D.Y