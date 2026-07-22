Le PPS exige toute la transparence dans l’enquête sur le décès d’Abderrahim Fakir

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) est monté au créneau pour exprimer sa solidarité inconditionnelle avec la famille d’Abderrahim Fakir, un ressortissant marocain décédé lors d’une intervention de la police italienne à Bologne.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion de mardi, la formation politique a appelé les autorités compétentes à mener une enquête approfondie sur les circonstances du décès. Le parti demande que les investigations soient conduites avec sérieux et impartialité, que leurs conclusions soient rendues publiques en toute transparence et que les éventuels responsables soient sanctionnés conformément à la loi, afin de garantir qu’aucune impunité ne soit tolérée.

Le PPS a également réaffirmé sa position de principe en condamnant fermement toute forme de dérive de l’extrême droite fondée sur la haine, le racisme et le rejet des migrants. Le parti dénonce toute atteinte à la dignité, à la sécurité et, plus encore, au droit à la vie des personnes migrantes, où qu’elles se trouvent dans le monde.

Dans le même temps, le ministère marocain des Affaires étrangères a indiqué que les autorités marocaines avaient demandé à leurs homologues italiennes d’accélérer l’ouverture d’une enquête exhaustive afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. Le ministère a également insisté sur la nécessité d’établir les responsabilités et de veiller à l’application de l’ensemble des procédures et mesures prévues par la loi.

Alors que les regards se tournent désormais vers l’Italie, l’attente d’une réponse judiciaire transparente et rapide demeure la principale préoccupation des proches de la victime et des acteurs associatifs et politiques mobilisés.

D.Y