Décès d’un Marocain en Italie : le Club des avocats du Maroc saisit la justice

Le Club des avocats du Maroc a annoncé avoir déposé une plainte auprès du parquet près le tribunal de Bologne, en Italie, à la suite du décès du ressortissant marocain Abderrahim Fakir, survenu lors d’une intervention de la police italienne dans le quartier de Pilastro, à Bologne, le dimanche 19 juillet 2026.

Dans un communiqué, le Club des avocats explique que cette démarche judiciaire vise à contribuer à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Cette initiative intervient après la diffusion de vidéos montrant la victime appelant à l’aide quelques instants avant son décès, alors qu’une équipe de secours était présente sur les lieux.

Le communiqué précise que la plainte s’appuie sur les dispositions de l’article 333 du Code de procédure pénale italien, qui autorise toute personne ayant connaissance d’une infraction poursuivie d’office à la signaler aux autorités judiciaires compétentes.

Le Club des avocats du Maroc appelle ainsi les autorités italiennes à ouvrir une enquête indépendante, impartiale et approfondie afin d’établir les circonstances exactes de ce décès. Il rappelle que cette demande s’inscrit dans le respect de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose aux États de mener une enquête effective dans toute affaire de décès lié à une intervention des forces de l’ordre.

D.Y