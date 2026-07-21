Occupation de l’espace public : grand coup de balai sur la corniche de Tanger (PHOTOS)

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Les autorités de Tanger ont lancé, cette semaine, une vaste campagne de libération du domaine public maritime au niveau de la corniche Mohammed VI.

Cette opération intervient en application des instructions strictes du wali de la région, visant à réaménager le front de mer et à en faire un espace modèle répondant aux attentes des visiteurs et des habitants durant la saison estivale.

Les équipes mobilisées sur le terrain, sous la supervision du chef du district Charf-Mghogha et du caïd de la 10e annexe administrative, avec l’appui des éléments des forces auxiliaires, ont saisi 350 chaises, 100 tables et 80 parasols installés illégalement sur le domaine public.

Les autorités poursuivent la mise en œuvre de leur plan destiné à lutter contre toutes les formes d’exploitation illégale du littoral. Ce dispositif vise à fluidifier la circulation et à rétablir l’ordre au niveau des établissements touristiques situés à proximité de la plage.

De leur côté, les usagers de la corniche et les estivants ont salué cette initiative, estimant qu’elle permet de redonner au front de mer son attrait et de garantir à tous un accès libre à l’espace public, dans des conditions sûres et organisées.

H.M.