Message du Roi Mohammed VI au nouveau Premier ministre britannique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Andy Burnham, à l’occasion de sa désignation en tant que Premier ministre du Royaume-Uni.

Dans ce message, le Roi exprime à Burnham Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions, au service des intérêts du peuple britannique ami et de la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter de la solidité des liens d’amitié séculaire unissant les deux Royaumes, ainsi que de la nouvelle dynamique que connaissent les relations bilatérales étroites, réaffirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec Burnham, afin d’élargir le champ de la coopération bilatérale et de mobiliser tous les moyens en vue de poursuivre le raffermissement du partenariat stratégique liant les deux pays et le hisser dans les différents secteurs vitaux aux niveaux les plus élevés à même de réaliser les aspirations des deux peuples amis.

S.L.