Tanger : une maison de plus d’un siècle s’effondre partiellement à Dradeb (VIDEO)

Un effondrement partiel s’est produit, lundi soir, dans une ancienne maison située dans le quartier Dradeb à Tanger, sans faire de victimes, selon les premières informations. Cet incident remet en lumière la problématique des bâtiments anciens et menaçant ruine dans la ville.

Selon des sources de Le Site Info, cette habitation, vieille de plus de 100 ans, abrite plus de 30 personnes. Le deuxième étage appartient, quant à lui, à plusieurs héritiers.

Les mêmes sources précisent que des litiges liés à la propriété ont empêché la réalisation de travaux de réhabilitation et de rénovation, malgré l’état de dégradation avancé de la bâtisse.

Dès l’alerte, les autorités locales se sont rendues sur les lieux afin de sécuriser le périmètre. Des barrières métalliques ont été installées et l’accès à la zone a été interdit aux passants, dans l’attente des expertises techniques qui permettront de déterminer les mesures à prendre.

Malgré cet effondrement partiel et les dispositions préventives mises en place, plusieurs familles continuent d’occuper les lieux. Une situation qui suscite une vive inquiétude parmi les riverains, lesquels redoutent de nouveaux effondrements en raison de la vétusté et de la fragilité de l’immeuble.

Les habitants de la maison et du quartier appellent les autorités compétentes à intervenir dans les plus brefs délais afin de garantir la sécurité des occupants. Ils réclament la mise en œuvre des mesures juridiques et techniques nécessaires pour prévenir tout nouvel incident susceptible de mettre en danger les personnes et les biens.

D.Y