Italie: l’ambassadeur du Maroc réagit à l’affaire Abderrahim Fakir

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla, a appelé, mardi, à faire toute la lumière sur le décès du ressortissant marocain Abderrahim Fakir dans le strict respect de la vérité, de la justice et de la dignité humaine.

Bella a également exhorté, dans un communiqué, l’ensemble de la communauté marocaine résidant en Italie à demeurer unie, responsable et vigilante, l’invitant à ne pas céder aux provocations ni aux tentatives d’instrumentalisation de cette douloureuse tragédie, ainsi qu’à exprimer sa douleur, aux côtés de ses amis italiens, dans un esprit de dignité, de sérénité et dans le plein respect de l’ordre public.

Le diplomate marocain a exprimé aussi sa profonde gratitude pour les nombreux messages de solidarité, de compassion et de soutien adressés par de larges composantes de la société civile italienne ainsi que par de nombreux citoyens, à la suite du drame survenu le 19 juillet à Bologne, au cours duquel le ressortissant marocain Abderrahim Fakir a perdu la vie lors d’une intervention des forces de l’ordre.

Balla a, de même, fait part de son regret face à certaines déclarations et prises de position publiques ayant anticipé les conclusions de l’enquête judiciaire, soulignant que de telles attitudes ne reflètent ni les valeurs du vivre-ensemble, ni l’image de l’Italie en tant que modèle reconnu d’intégration.

L’ambassadeur a enfin réaffirmé son plein respect à l’égard des institutions judiciaires italiennes, rappelant que seule l’autorité judiciaire est compétente pour établir les éventuelles responsabilités, qu’il s’agisse de la conformité de l’intervention des forces de l’ordre aux dispositions réglementaires en vigueur, d’éventuelles omissions, ou encore d’ actes commis par des personnes dépourvues de toute autorité.

S.L