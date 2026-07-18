Météo Maroc : les prévisions du dimanche 19 juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 juillet 2026.

– Temps chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les côtes nord et centre.

– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Est des provinces sud avec quelques ondées et orages isolés.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre, ainsi que les provinces sud, avec des chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, l’intérieur du Souss et de Chiadma, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes, de 16/22°C sur l’Atlas et près des côtes et de 22/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse sur les plaines nord et centre et en hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.