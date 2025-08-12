Béni Mellal: un plat de «seffa» envoie une mère et ses enfants à l’hôpital

Le Centre hospitalier régional de Béni Mellal a accueilli, dans la nuit de lundi à mardi, une mère et ses quatre enfants, victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé un plat de «seffa».

Selon une source de Le Site info, la famille a ressenti de fortes douleurs abdominales, accompagnées de nausées et de vertiges, quelques heures seulement après avoir mangé, ce qui a nécessité son transfert en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Et d’ajouter que l’état de santé de la mère et de ses enfants, trois filles et un garçon, est actuellement stable, précisant que des analyses médicales permettront de déterminer avec exactitude les causes de l’intoxication alimentaire.

N.M.