Baccalauréat 2026 : forte baisse de la fraude grâce aux dispositifs de détection

Par LeSiteinfo avec MAP

La généralisation des dispositifs de détection de la fraude lors des épreuves de baccalauréat a nettement réduit les cas de triche, a affirmé mardi à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, soulignant que les examens de cette année se sont déroulés dans de bonnes conditions.

Dans sa réponse à des questions orales portant sur les résultats de baccalauréat, Berrada a expliqué que si 12 dispositifs de détection avaient été testés l’année dernière, le ministère a eu recours en 2026 à 2.000 appareils, permettant ainsi une réduction notable des cas détectés, tout particulièrement l’introduction de téléphones portables dans les centres d’examen.

Le ministre a, dans ce sens, fait état de la mobilisation de 4.000 personnes au sein des équipes locales chargées de la détection de la fraude à raison de deux éléments dans chacun des 2.000 centres d’examen, aux côtés de 107.000 enseignants chargés de la surveillance, de plus de 26.000 salles d’examen et de 2.007 observateurs.

Il s’agit également de 31.622 correcteurs distribués sur 283 centres de correction, qui ont traité 3,3 millions de copies, outre la mobilisation de 283 contrôleurs de la qualité de la correction.

Afin de garantir le bon déroulement des épreuves, le ministère a sécurisé les centres d’examens par des caméras de surveillance et a coordonné avec les services de sûreté pour le transfert des sujets et la sécurisation des centres de correction des épreuves, en plus de l’élaboration d’un plan d’urgence en coordination avec les autorités territoriales, a relevé Berrada.

S.L.