Ramadan-1er jour : les chaînes nationales dominent avec plus de 70% de parts d’audience

Les chaînes nationales n’ont pas manqué de confirmer, dès le premier jour du Ramadan 2026, leur position centrale dans le paysage audiovisuel marocain, indique un communiqué de la chaine de télévision 2M.

Ainsi et en prime time, 2M et les chaînes de la SNRT cumulent 70,4% de part d’audience (70% en 2025), traduisant l’attachement fort du public à la production nationale et aux programmes proposés pour le mois sacré, souligne la même source.

En prime time, 2M a capté 42,4% des parts d’audience (+6,4% qu’en 2025) et 31,8% sur l’ensemble de la journée (+1,8%), conservant ainsi son statut de chaîne fédératrice durant le mois sacré, en rassemblant son public autour des meilleures productions nationales.

Ainsi, ils étaient plus de 12.142.000 téléspectateurs à avoir suivi le 3e volet de la série « Bnat Lalla Menana » (47,8% de PDA), la série humoristique « Yawmiyat Mahjouba Wa Tibariya » a pour sa part attiré 10.372.000 téléspectateurs (49,6%) et « Hikayate Chama » a totalisé 9.983.000 téléspectateurs (37%), suivi de « Hadik Hyati – DBL » avec 8.658.000 téléspectateurs (41%), relève le communiqué, notant qu’en deuxième partie de soirée, la série « Lili Touil » a rassemblé plus de 5.845.000 téléspectateurs (27,8%).

Ces résultats illustrent ainsi la pertinence des choix de la grille ramadanesque de la chaîne et sa capacité à fédérer un large public autour d’une offre diversifiée et qualitative.

L’attrait de la grille ramadanesque de 2M se confirme par un fort engouement sur le digital : Sur les plateformes digitales de 2M, près de 8 millions de vues ont été cumulées en seulement 14 heures.

Ces performances témoignent de la pertinence du dispositif multiplateforme mis en place par 2M pour prolonger l’expérience télévisuelle et l’adapter au mode de consommation et au rythme des marocains durant ce mois, conclut le communiqué.

S.L