Siège de la BNPJ: l’individu ayant tenté de se suicider est décédé

Par LeSiteinfo avec MAP

La personne ayant tenté de se suicider, mercredi, en se jetant d’une fenêtre d’un bureau dédié aux enquêtes, situé à un étage supérieur au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca, est décédée à l’hôpital, a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire.

La dépouille du défunt a été déposée à la morgue de l’hôpital aux fins d’autopsie, en vue de déterminer la cause du décès, précise la même source.

Les enquêtes et investigations se poursuivent sous supervision et sur instruction du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants entourant cet incident.

S.L.